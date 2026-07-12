Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Adıyaman'da seyir halindeyken alev alan otomobil, hurda yığınına döndü.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman-Gölbaşı kara yolu Şambayat beldesi mevkiinde seyir halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Alevler hızla aracı sararken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı