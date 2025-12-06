Haberler

Adıyaman'da intihar olayını haber yapan gazetecileri polisler darbetti

Adıyaman'da intihar olayını haber yapan gazetecileri polisler darbetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman'da intihar eden polis memurunun olay yerinde gazetecilere polislerce şiddet uygulandı. İki gazeteci darp edilerek hastaneye kaldırıldı. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da, bir polis memurunun intiharıyla ilgili olay yerinde çalışma yapan gazeteciler polislerce darbedildi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi'nde Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Z.K., henüz belirlenemeyen nedenle kaldığı dairede tabancayla hayatına son verdi. İntihar eden polis memuru için olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi.

Polislerden görevini yapmaya çalışan gazetecilere meydan dayağı

Olay yerine gelen ekipler incelemelerde bulunurken Anadolu Ajansı muhabirlerinden O.P. ile A.G. de görevlerini yaptıkları esnada polislerin saldırısına uğradı. Tekme ve yumruklarla dövülen ve hakarete maruz kalan gazeteciler, darp neticesi yaralandı. Yaralı gazeteciler kendi imkanlarıyla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek tedavi oldu. Vücutlarında darp izleri bulunan gazetecilerin kendilerine meydan dayağı atan polislerden şikayetçi olacakları öğrenildi.

Hayatına son veren Z.K.'nin cenazesi ise tamamlanan incelemelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Çalışmalarda sona gelindi! Milyonlarca çalışanın izin düzeni kökten değişiyor

Milyonlarca çalışanın izin düzeni kökten değişiyor
Öğrenciye ÖTV'siz akıllı telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var

Öğrencilere ÖTV'siz telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da paramparça oldu

2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da hayatının şokunu yaşadı
Maç sonunda istifa! Sakaryaspor Teknik Direktörü Serhat Sütlü görevini bıraktı

Maç sonunda sürpriz istifa
Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu nişanlandı! İşte törenden ilk kare

Nilüfer'in kızı nişanlandı! İşte törenden ilk kare
7 kişinin öldüğü katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...

Katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...
2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da paramparça oldu

2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da hayatının şokunu yaşadı
Doktorlar eve yolladı, yapay zekaya sorunca apar topar hastaneye döndü

Doktorlar eve yolladı, yapay zekaya sorunca apar topar hastaneye döndü
Karı-koca tartışması çok acı bitti: Eline bak, ölmüş yemin olsun

Karı-koca tartışması çok acı bitti: Eline bak, ölmüş yemin olsun
86 yaşındaki Rüstem dede 50 yıldır sadece çay içip ve gofret yiyor

86'lık Rüstem dede 50 yıldır sadece 2 ürünle besleniyor
Fenerbahçe taraftarından En-Nesyri'ye büyük tepki

Bu pozisyon pahalıya patladı! Taraftarlardan büyük tepki
İstanbul Karadeniz siklonunun etkisi altına girdi! 17 saat sürecek

İstanbul'u Karadeniz siklonu vurdu! 17 saat sürecek
Bahçeli'den Barzani'ye 'Bozkurt' yanıtı: Ecel aman verdiği sürece bozkurt olacağım

Bahçeli'den Mesud Barzani'ye yanıt
Son rapor korkuttu! Çernobil'e yapılacak her saldırı, dünyayı felakete sürükleyebilir

Oraya yapılacak tek bir saldırı, dünyayı felakete sürükleyebilir
1 ay içinde 3 kez tutuklanan Arif Kocabıyık, yine tutuklandı

1 ay içinde 3 kez tutuklanmıştı! Sonu yine aynı oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.