Adıyaman'da parkta şüpheli şahıslar polis ekiplerini harekete geçirdi

Adıyaman'da, bir parktaki şüpheli şahıslar polis ekipleri hareket geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeni Mahalle Ertuğrul Gazi Ortaokulu yakınlarında bulunan park içerisinde gece saatlerinde gezinen şahısların durumundan şüphelenen vatandaşlar polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri şüpheli şahıslar üzerinde incelemelerde bulunarak kimlik kontrolleri yaptı. Polis ekipleri herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmayınca olay yerinden ayrıldı. - ADIYAMAN