Adıyaman'da Parkta Düşen 2 Yaşındaki Çocuk Yaşam Mücadelesi Veriyor
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde parkta oyun oynarken yere düşen 2 yaşındaki Eylül Ç., hastanede yaşam mücadelesi veriyor. İlk müdahale sonrası Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Eylül'ün sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
Adıyaman'da, parkta oyun oynadığı esnada yere düşen 2 yaşındaki çocuk, hastanede yaşam mücadelesi veriyor.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde ailesiyle beraber gittiği parkta oyun oynayan 2 yaşındaki Eylül Ç., dengesini kaybetmesi sonucu düştü. Fenalaşan çocuk, Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Eylül Ç., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan Eylül Ç'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa