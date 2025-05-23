Adıyaman'da Otomobilin Çarptığı 1 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı

Adıyaman'da Otomobilin Çarptığı 1 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı
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Adıyaman'da evlerinin önünde oynayan 1 yaşındaki Ahmet Tit, bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Yaralı çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Adıyaman'da, otomobilin çarptığı 1 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Örenli Mahallesi'nde evlerinin önünde bulunduğu öğrenilen 1 yaşındaki Ahmet Tit isimli çocuğa sürücüsü öğrenilemeyen 02 LH 805 plakalı otomobil çarptı. Meydana gelen kazada yaralanan Ahmet Tit, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yabancı uyruklu Ahmet Tit'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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