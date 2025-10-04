Adıyaman'da Otomobil Motosiklete Çarptı: Sürücü Yaralandı

Adıyaman'da otomobilin çarpıp kaçtığı motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı Eğiriçayı Köprüsü yakınlarında sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil, Yakup A., idaresindeki 01 AZC 581 plakalı motosiklete çarpıp kaçtı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Yakup A., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık sözü verince yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN