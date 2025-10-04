Haberler

Adıyaman'da Otomobil Motosiklete Çarptı: Sürücü Yaralandı

Adıyaman'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü Yakup A. yaralandı. Olayın ardından sağlık ekipleri olay yerine geldi ve yaralı hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da otomobilin çarpıp kaçtığı motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı Eğiriçayı Köprüsü yakınlarında sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil, Yakup A., idaresindeki 01 AZC 581 plakalı motosiklete çarpıp kaçtı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Yakup A., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık sözü verince yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

