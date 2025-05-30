Adıyaman'da otomobil kamyona çarptı: 1 ölü

Adıyaman'da otomobil kamyona çarptı: 1 ölü
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Adıyaman-Kahta karayolu Beşpınar Köprüsü yakınında meydana gelen kazada, Ramazan Hallaç'ın kullandığı otomobil, önünde giden kamyona arkadan çarptı. Sürücü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti.

Adıyaman'da otomobil kamyona arkadan çarptı: 1 ölü

ADIYAMAN - Adıyaman'da kamyona arkadan çarparak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Adıyaman- Kahta karayolu Beşpınar Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ramazan Hallaç yönetimindeki 02 KB 804 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan Yusuf A.'nın kullandığı 02 AFF 077 plakalı kamyona arkadan çarptı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Ramazan Hallaç ağır yaralandı. Yaralı, Ramazan Hallaç, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Ramazan Hallaç yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerine daha sonra gelen jandarma ve bölge trafik polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN KİZİR - 3.Sayfa
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