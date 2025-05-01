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Adıyaman'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Adıyaman'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı
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Adıyaman'ın Bahçelievler Mahallesi'nde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, N.K. idaresindeki 02 AV 770 plakalı otomobil ile A.Ç. yönetimindeki 02 AEY 336 plakalı motosiklet Bahçelievler Mahallesi'nde çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden A.Ç. ile motosiklette bulunan B.D. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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