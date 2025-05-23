Adıyaman'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Fatih Mahallesi Gaziosmanpaşa Caddesi üzerinden Atatürk Bulvarı'na dönüş yapmak isteyen Mehmet B. idaresindeki 02 EE 389 plakalı otomobil ile Atatürk Bulvarı üzerinde ters istikamette seyreden Muhammed Emin Y. idaresindeki 02 ABB 065 plakalı motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Muhammed Emin Y. ağır yaralandı. Yaralı ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN