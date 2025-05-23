Adıyaman'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Adıyaman'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Fatih Mahallesi Gaziosmanpaşa Caddesi üzerinden Atatürk Bulvarı'na dönüş yapmak isteyen Mehmet B. idaresindeki 02 EE 389 plakalı otomobil ile Atatürk Bulvarı üzerinde ters istikamette seyreden Muhammed Emin Y. idaresindeki 02 ABB 065 plakalı motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Muhammed Emin Y. ağır yaralandı. Yaralı ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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