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Adıyaman'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Adıyaman'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
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Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Barış E. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi Atatürk Bulvarı Karayolları Kavşağı yakınlarında sürücüsü öğrenilemeyen AEZ 229 plakalı motosiklet ile sürücüsü öğrenilemeyen 02 ADG 739 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan Barış E. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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