Adıyaman'da Otomobil Çarpışması: 2 Kişi Yaralandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı-Malatya Karayolu Elbistan yol kavşağında Mehmet Poyraz idaresindeki 80 ES 393 plakalı otomobil ile Mustafa Doğan idaresindeki 68 ACN 825 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücü Mustafa Doğan ile otomobilde yolcu olarak bulunan Selma Doğan yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN