Adıyaman'da Orman Yangını Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor
Adıyaman'ın Gerger ilçesindeki Dallarca Köyü kırsalında çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları zorlu koşullara rağmen sürüyor. İtfaiye ekipleri, rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
Adıyaman'ın Gerger ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Adıyaman'ın Gerger ilçesine bağlı Dallarca Köyü kırsalında çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. Rüzgarın etkisiyle zaman zaman büyüyen yangını itfaiye ekipleri kontrol etmeye ve ilçe merkezine yayılmasını önlemeye çalışıyor.
Ekiplerin, zorlu arazi şartları ve şiddetli rüzgara rağmen yangına müdahale çalışmaları sürüyor. - ADIYAMAN