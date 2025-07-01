Adıyaman'da Orman Yangını Korkuttu

Adıyaman'da Orman Yangını Korkuttu
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Adıyaman'ın Gerger ilçesinde Gündoğdu Köyü kırsalında çıkan orman yangını, kısa sürede büyüyerek çevreye yayıldı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor, yangında birçok meşe ağacı zarar gördü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde meydana gelen orman yangını korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Gerger ilçesine bağlı Gündoğdu Köyü kırsalında yangın meydana geldi. Ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek çevreye yayıldı. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Söndürme çalışmaları devam ederken yangında çok sayıda meşe ağacının zarar gördüğü öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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