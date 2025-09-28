Haberler

Adıyaman'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Adıyaman'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Uzun köy Düzağaç mezrası yakınlarında çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alındı. Ekipler, yangın sonrası soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Adıyaman'da ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Uzun köy Düzağaç mezrası yakınlarında bulunan Çirkin Deresi mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye aracı, jandarma ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler müdahaleye başlarken, bölgenin dağlık arazi olması nedeniyle helikopter desteği istendi. Olay yerine gelen helikopter tarafından yangına havadan da müdahale başlatıldı. Alevlerin kontrol altına alındığı bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İş insanı Turgay Ciner hakkında yakalama kararı

Eski medya patronu hakkında yakalama kararı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Berlin'de Filistin'e destek yürüyüşü! 100 binden fazla kişi katıldı

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! 100 bin kişi tek bir amaç için toplandı
48 sporcudan İsrail'in men edilmesi için imza! Aralarında Türkiye'de oynayan yıldızlar da var

48 sporcudan İsrail'e men için imza! Aralarında Türk futbolcu da var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.