Adıyaman'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Adıyaman'da ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Uzun köy Düzağaç mezrası yakınlarında bulunan Çirkin Deresi mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye aracı, jandarma ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler müdahaleye başlarken, bölgenin dağlık arazi olması nedeniyle helikopter desteği istendi. Olay yerine gelen helikopter tarafından yangına havadan da müdahale başlatıldı. Alevlerin kontrol altına alındığı bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN