Adıyaman'da Orman Yangını: 600 Dönüm Kül Oldu

Adıyaman'ın Besni'ye ilçesine bağlı Kıraçhayma ve Körtenli köylerinde meydana gelen orman yangınında 600 dönümlük alan küle döndü.

Edinilen bilgilere göre yangında, Besni'ye ilçesine bağlı Kıraçhayma ve Körtenli köylerinde bulunan ormanlık alanda yangın meydana geldi. Çıkan yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda 600 dönümlük ormanlık alan yanarak küle döndü.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, bölgede incelemelerde bulunarak yangının nedenini araştırmaya başladı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN