Adıyaman'da Orman Yangını: 5 Dönüm Alan Ziyan Oldu
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın sonucu 5 dönümlük ormanlık alan zarar gördü. Köylülerin müdahalesi yetersiz kalınca itfaiye ekipleri devreye girdi ve yangın kontrol altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde nedeni bilinmeyen bir nedenle 5 dönümlük ormanlık alan yandı.
Edinilen bilgiye göre Gölbaşı ilçesine bağlı Hamzalar köyü Yazyurdu mevkiinde ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangına köylüler müdahale ederek yangını söndürmeye çalıştı. Müdahaleleri yetersiz kalınca durum itfaiye ekiplerine bildirildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kontrol altına alınan yangın kısa sürede söndürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa