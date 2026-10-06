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Adıyaman'da okul çıkışı motosikletin çarptığı 12 yaşındaki öğrenci yaralandı

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Adıyaman'da okul çıkışı motosikletin çarptığı 12 yaşındaki öğrenci yaralandı
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Adıyaman'da okul çıkışında yolun karşısına geçmeye çalışan 12 yaşındaki öğrenci, okul önünde motosikletin çarpması sonucu yaralandı. Öğrenci, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Adıyaman'da okul çıkışında yolun karşısına geçmeye çalışan 12 yaşındaki öğrenci, motosikletin çarpması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Barbaros Hayrettin Mahallesi Haydar Efendi Caddesi üzerindeki Türkiye Petrolleri Ortaokulu önünde meydana geldi. Okuldan çıkan 12 yaşındaki Kübra T., yolun karşısına geçmek istediği sırada M.B. yönetimindeki 02 ACC 418 plakalı motosikletin çarpması sonucu yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan öğrenci, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazanın meydana geldiği bölgede inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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