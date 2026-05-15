Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

Adıyaman'da motosikletin yayaya çarpması sonucu motosiklet sürücüsü ve yaya kız çocuğu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Adıyaman'da motosikletin yayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Terminal Caddesi Yeşilyurt Taziye Evi yakınlarında Tayyip Akdağ idaresindeki 02 AGE 259 plakalı motosiklet, servisten indikten sonra yolun karşı tarafına geçmek isteyen kız çocuğu Rojbin Beyaz'a çarptı.

Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Tayyip Akdağ ile yaya Rojbin Beyaz yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
