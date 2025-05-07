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Adıyaman'da Motosiklet Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Adıyaman'da Motosiklet Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Erdem Akkuş, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazada otomobilde bulunan diğer yolcular da yaralandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı TOKİ konteyner kent girişinde İbrahim Sözdemir idaresindeki 02 AEV 163 plakalı otomobil ile Erdem Akkuş (36) idaresindeki 02 ADE 863 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Erdem Akkuş ile otomobilde yolcu olarak bulunan Celal Eymen Sözdemir ve Naile Doğan yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan motosiklet sürücüsü Erdem Akkuş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Akkuş'un cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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