Adıyaman'da motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı, sürücünün durumu ağır

Adıyaman'da motosikletin yayaya çarptığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, merkez Atatürk Bulvarı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yakınlarında meydana geldi. Yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Kamile Bilgin'e, Mahmut Özçelik idaresindeki 48 ARC 769 plakalı motosiklet çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Mahmut Özçelik ile yaya Kamile Bilgin yaralandı. Her iki yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Mahmut Özçelik'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı