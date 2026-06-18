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Motosiklet devrildi: 2 yaralı

Motosiklet devrildi: 2 yaralı
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Adıyaman merkez Yeni Mahalle'de kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da, kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeni Mahallede Mehmet G., idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kazada sürücü Mehmet G., ile motosiklette bulunan Büşra G., yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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