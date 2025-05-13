Adıyaman'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Fatih Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde Muhammed Salih S. idaresindeki 02 ACE 082 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Yaşanan kazada motosiklet sürücüsü Muhammed Salih S. ile motosiklette bulunan Umut B. yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN