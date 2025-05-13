Adıyaman'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu bir motosiklet devrildi. Kazada sürücü ve yolcu yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Fatih Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde Muhammed Salih S. idaresindeki 02 ACE 082 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.
Yaşanan kazada motosiklet sürücüsü Muhammed Salih S. ile motosiklette bulunan Umut B. yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa