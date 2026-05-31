Adıyaman'daki motosiklet kazasında hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı

Adıyaman'da motosikletin bariyere çarpması sonucu hayatını kaybeden 18 yaşındaki genç, memleketi Kahramanmaraş'ta düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, Adıyaman-Gölbaşı kara yolu Börgenek köyü rampasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emrah Can Karadana (18) idaresindeki 46 ANB 112 plakalı motosiklet, virajı alamayarak bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan motosiklet taklalar atarak bariyerin arkasına savruldu. Feci kaza anları güvenlik kameralarına yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve bölge trafik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Karadana'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından cenaze, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kahramanmaraşlı olduğu öğrenilen Emrah Can Karadana için memleketinde cenaze töreni düzenlendi. Abdülhamit Han Camiinde Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından genç, dualarla ve gözyaşları arasında toprağa verildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

