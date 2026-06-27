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Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
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Adıyaman'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Umut G., idaresindeki 02 AEH 015 plakalı motosiklet ile Celal B., idaresindeki 41 AKY 971 plakalı otomobil, eski Hastane Caddesi üzerinde çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Umut G., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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