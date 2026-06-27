Motosikletin devrildiği kazada sürücü yaralandı

Adıyaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Fatih Mahallesi Malatya Caddesi'nde bulunan İtfaiye Müdürlüğü Kavşağı'nda M.D. yönetimindeki 02 AEY 157 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüye olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı