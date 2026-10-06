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Adıyaman'da metrekareye 22,2 kilogram yağış düştü, bazı yollarda çökme oluştu

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Adıyaman kent merkezinde etkili olan sağanakta metrekareye 22,2 kilogram yağış düştü; cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bazı yollarda meydana gelen çökmeler nedeniyle araçlarda maddi hasar oluşurken, itfaiye ve polis ekipleri vatandaşlara yardım etti.

Adıyaman'da aniden bastıran sağanak yağış, cadde ve sokakları göle çevirdi. Bazı yollarda meydana gelen çökmeler nedeniyle araçlar zarar görürken, ekipler vatandaşların yardımına koştu.

Adıyaman kent merkezinde etkili olan sağanak yağış kısa sürede hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgilere göre Adıyaman'da metrekareye 22,2 kilogram yağış düştü. Yoğun yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Bazı yollarda meydana gelen çökmeler sonucu araçlarda maddi hasar oluştu.

İhbar üzerine bölgelere itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, zarar gören araçların bulunduğu noktalarda vatandaşlara yardımcı olurken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Yağışın etkisini kaybetmesinin ardından ekiplerin bölgelerdeki çalışmaları devam etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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