Adıyaman'da manevra yapan motosiklet devrildi, sürücü yaralandı

Adıyaman'da öndeki araca çarpmamak için manevra yapan motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesi Malatya Caddesi üzerinde Mahmut Vedat A., idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosikletle giderken önündeki araca çarpmamak için yaptığı manevra sonucu motosikleti devirdi. Meydana gelen kazada sürücü Mahmut Vedat A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı