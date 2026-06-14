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Baba ve oğlu göçük altında kaldı: 2 yaralı

Baba ve oğlu göçük altında kaldı: 2 yaralı
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Adıyaman'da kuyu çalışması yapan baba ve oğlu, toprak altında kalarak yaralandı. Ekipler tarafından kurtarılan ikili hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da baba ve oğlu kuyu çalışmaları esnasında toprak altında kalarak yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Merkez İmamağa Mahallesi eski mezarlık yakınlarında kuyu çalışması yapan Y.A. ile oğlu olduğu öğrenilen F.A., göçmeden dolayı toprak altında kaldı. Toprak altında kalan baba ve oğlu için olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin çalışmaları sonucunda baba ve oğlu toprak altından çıkarıldı. Yaralı olarak çıkarılan baba ve oğlu hastaneye kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başladı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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