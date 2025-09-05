Haberler

Adıyaman'da Küçükbaş Hayvan Sürüsüne Çarpan Otomobil 4 Hayvanı Telef Etti

Adıyaman'da Küçükbaş Hayvan Sürüsüne Çarpan Otomobil 4 Hayvanı Telef Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir otomobilin, karayoluna çıkan küçükbaş hayvan sürüsüne çarpması sonucu 4 hayvan telef oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde karayoluna çıkan küçükbaş hayvan sürüsüne çarpması sonucu 4 hayvan telef oldu.

Edinilen bilgiye göre Adıyaman istikametinden Gölbaşı istikametine gelmekte olan Ekrem Güney idaresindeki W 54701 R yabancı plakalı otomobil, sürücüsü Yukarı Çöplü köyü girişinde Müslüm Yalçınkaya'ya ait olan küçükbaş hayvan sürüsüne çarptı. Meydana gelen kazada 4 küçükbaş hayvan telef oldu.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Tüm futbolcular yere yattı! Yeşil sahalarda panik anları

Yeşil sahalarda panik anları! Hepsi yere yattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diploması iptal edilen Aylin Ataay Saybaşılı emekli oldu

İmamoğlu ile adı duyulan profesör, "Buraya kadar" dedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.