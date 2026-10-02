Adıyaman'da kontrolden çıkan üç tekerlekli motosiklet devrildi, 2 kişi yaralandı

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Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında üç tekerlekli motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Elinden bilgiye göre, Esentepe Mahallesi Karadağ Ormanlık Alan Yolu üzerinde Nurcan B. idaresindeki üç tekerlekli motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü Nurcan B. ile yolcu konumunda bulunan Kübra Ç. yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı