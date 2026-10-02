Haberler

Adıyaman'da kontrolden çıkan üç tekerlekli motosiklet devrildi, 2 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman'da kontrolden çıkan üç tekerlekli motosiklet devrildi, 2 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman'da üç tekerlekli motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle meydana gelen kazada yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı; soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında üç tekerlekli motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Elinden bilgiye göre, Esentepe Mahallesi Karadağ Ormanlık Alan Yolu üzerinde Nurcan B. idaresindeki üç tekerlekli motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü Nurcan B. ile yolcu konumunda bulunan Kübra Ç. yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 43 sitede yayınlandı.
Sevgilisinin eski eşi eve gelince panikledi! 3'üncü kattan düşerek öldü

Sevgilisinin evinde oturuyordu, kapıya geleni görünce olanlar oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Putin'den Avrupa'ya Kaliningrad uyarısı: Saldırı olursa tüm silahların kullanılması derhal gündeme gelir

Putin'den Avrupa'ya açık gözdağı: Tüm silahlarımızı derhal kullanırız
MHK soruşturmasında ifade veren hakemler belli oldu! İşte isimleri

MHK soruşturmasında ifade veren hakemler belli oldu! İşte o isimler
100 gol attı, yine Milli Takım'a çağrılmadı! Montella sebebini açıkladı

100 gol atan futbolcuyu A Milli Takım'a neden çağırmadığını açıkladı
Fon soruşturmasında çok sayıda yeni tutuklama

Fon skandalında yeni dalga! Çok sayıda tutuklama var
Kız arkadaşına sarılan gence dehşeti yaşattı: Hiç acımadan bıçakladı

Sadece kız arkadaşına sarılmıştı! Neredeyse canından oluyordu
Zamların ardından nefes aldıracak haber! Motorine indirim geliyor

Zamların ardından nefes aldıracak haber! İndirim geliyor
Hakan Kurtaş'tan Birce Akalay itirafı: Her şey o kuliste başladı

Hakan Kurtaş'tan Birce Akalay itirafı: Her şey orada başladı