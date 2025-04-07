Adıyaman'da Kontrolden Çıkan Araç Şarampole Yuvarlandı: 3 Yaralı

Adıyaman'da 3 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir otomobilin kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanma anları kameraya saniye saniye yansıdı. Otomobil içerisindeki kişilerin korku dolu anlarına ait sesleri tüyler ürpertti.

Edinilen bilgiye göre, 4 gün önce Kahramanmaraş istikametinden Gölbaşı istikametine gelmekte olan Furkan Erbay idaresindeki 33 AZC 571 plakalı otomobil, Balkar Beldesi girişinde bulunan ve bir çok kazanın yaşandığı Çelik rampasında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanmıştı.

3 kişi yaralanmıştı

Meydana gelen kazada sürücü Furkan Erbay ile araçta yolcu olarak bulunan Enver Erbay ve Gül Firay Erbay yaralanmış ve yaralılar ise kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Feci kaza anı başka aracın kamerasına yansıdı

Meydana gelen kaza sonrası kaza yapan aracın içerisinde bulunan kamera kayıtları ortaya çıktı. Kaza anı aracın kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza anında araç içerisinde bulunan kişilerin yaşadığı korku ve panik anlarına ait sesleri adeta tüyleri diken diken etti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.