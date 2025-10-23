Haberler

Adıyaman'da Kontrolden Çıkan Araç Köprüden Uçtu

Adıyaman'da Kontrolden Çıkan Araç Köprüden Uçtu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu bir otomobil köprüden uçarak ağaç dallarında asılı kaldı. Kazada iki kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil köprüden uçarak ağaç dallarında asılı kaldı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Malatya istikametinden Kahramanmaraş istikametine seyir halinde olan Yekta Türkyılmaz yönetimindeki otomobil, Göksu Köprüsü girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Otomobil, köprü üzerindeki bariyerleri aşarak şarampole uçtu ve ağaç dallarında asılı kaldı.

Kazada araçta yolcu olarak bulunan Yılmaz Türkyılmaz ve Ayhan Türkyılmaz yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yeni vergi düzenlemesi Komisyon'da kabul edildi! Tapudan notere, kiradan araçlara birçok sistem değişiyor

Yeni vergi düzenlemesi kabul edildi! Tüm hesaplar sil baştan değişiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uyuşturucu etkisindeki sürücü otoyolu savaş alanına çevirdi

Uyuşturucu etkisindeki sürücü otoyolu savaş alanına çevirdi
Eski eşini, kayınvalidesini öldürüp üvey kızını yaraladıktan sonra intihara kalkıştı

Önüne çıkanı öldürüp son kurşunu kendine sakladı
Galatasaray Bodo/Glimt'i sahadan sildi! UEFA ülke puanı güncellendi

Galatasaray Bodo/Glimt'i sahadan sildi! UEFA ülke puanı güncellendi
Yeni 20 TL'lik banknotlar tedavüle girdi

Yeni paralar tedavüle girdi! Banknotlarda dikkat çeken değişiklik
Uyuşturucu etkisindeki sürücü otoyolu savaş alanına çevirdi

Uyuşturucu etkisindeki sürücü otoyolu savaş alanına çevirdi
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! Ekonomistler tek tahminde birleşti

Piyasaların gözü bu kararda! Ekonomistler tek tahminde birleşti
Dünyaca ünlü futbolcu ve kız arkadaşı, yaptıkları paylaşım nedeniyle linç edildi

Ünlü futbolcu ve sevgilisi, yaptıkları paylaşım sonrası linç edildi
Resmen gol yağdı! Galatasaray'ın sıradaki rakibini paramparça ettiler

Galatasaray'ın sıradaki rakibini paramparça ettiler
Barış Alper'e büyük şok! Oyundan çıkarken neye uğradığını şaşırdı

Barış'a büyük şok! Maç 3-0 devam ederken neye uğradığını şaşırdı
Desibel ölçümü yapan Norveçli gazeteciler Galatasaray taraftarının gazabına uğradı

Desibel ölçümü yapan Norveçliler taraftarın gazabına uğradı
Rus kadın, 2 küçük çocuğuyla birlikte 8 yıl Hindistan'daki mağarada yaşadı

2 küçük çocuğuyla birlikte 8 yıl boyunca mağarada yaşadı
'İncinmissin' videosu ile tanınan fenomen kamyonda ölü bulundu

"İncinmissin" videosu ile tanınan fenomenin şüpheli ölümü
Okan Buruk açıkladı! Lucas Torreira ülkesine dönüyor

Okan Buruk açıkladı! Yıldız futbolcu ülkesine geri dönüyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.