Adıyaman'da Kontrolden Çıkan Araç Köprüden Uçtu

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil köprüden uçarak ağaç dallarında asılı kaldı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Malatya istikametinden Kahramanmaraş istikametine seyir halinde olan Yekta Türkyılmaz yönetimindeki otomobil, Göksu Köprüsü girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Otomobil, köprü üzerindeki bariyerleri aşarak şarampole uçtu ve ağaç dallarında asılı kaldı.

Kazada araçta yolcu olarak bulunan Yılmaz Türkyılmaz ve Ayhan Türkyılmaz yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN