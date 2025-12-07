Konteyner alev alev yandı
Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi'ndeki konteynerde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Rüstem Ç.'ye ait konteyner ve içindeki malzemeler kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Adıyaman'da bir konteyner alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi K-1 Konteyner Kent içerisinde bulunan bir konteyner henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı alev aldı. Alev alan konteyner için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin çalışmaları sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Rüstem Ç.'ye ait konteyner ve içerisinde bulunan malzemeler kullanılamaz hale geldi.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa