Adıyaman'da Konteyner Kentte Yangın Korkuya Neden Oldu

Adıyaman'da konteyner kentte çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeni Mahalle'de bulunan K-19 Konteyner Kent'te bir konteynerde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda konteyner kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN