Adıyaman'da Kazı Çalışmaları Sırasında Göçük: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Adıyaman'da Kazı Çalışmaları Sırasında Göçük: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, kuyu açma çalışmaları sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu 57 yaşındaki Abdurrahman Alan hayatını kaybetti. Olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Alan, toprak altından ölü olarak çıkarıldı.

Adıyaman'da, kazı çalışmaları esnasında meydana gelen göçük altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Alidam köyünde arazide kuyu açma çalışmaları esnasında toprak kayması meydana geldi. Yaşanan göçmeyle beraber 57 yaşındaki Abdurrahman Alan toprak altında kaldı. Toprak altında kalan vatandaş için olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bu esnada çevredeki vatandaşların çalışmaları sonucunda Abdurrahman Alan, toprak altından ölü olarak çıkarıldı. Olay yerinde hayatını kaybeden Abdurrahman Alan'ın cenazesi ekiplerin yaptığı incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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