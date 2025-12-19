Kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Besni Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, Besni Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen çalışmada, kasten öldürme suçundan hakkında 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.S. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Yakalanan şahıs, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN