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Adıyaman'da kardeşler arası çıkan bıçaklı kavgada bir kişi bacağından yaralandı

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Adıyaman'da kardeşler arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü ve bir kişi bacağından yaralandı. Yaralı, ilk müdahale sonrası Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı; kaçan kardeşin yakalanması için polis çalışma başlattı.

Adıyaman'da kardeşler arasında çıkan tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu bir kişi bacağından yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Yavuz Selim Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerindeki 4 katlı binada yaşandı. Kardeşler arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Arbede esnasında M.E.S., M.M.S.'yi bıçakla yaralayıp kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sol bacağından yaralanan M.M.S., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kaçan M.E.S.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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