Adıyaman'da Kamyonun Devrilmesi Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde fren arızası nedeniyle devrilen kamyonun altında kalan otomobilin sürücüsü feci bir şekilde yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde üzerine kamyon devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı ilçesi Yukarı Çöplü köyünde devam eden bir inşaat alanında asfalt yüklü 06 DIK 209 plakalı kamyonun iddialara göre freni patladı. Freni patlayan kamyon kontrolden çıkarak park halinde bulunan Engin Özer idaresindeki 61 AFY 285 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemeler sonucu, kamyonun altında kalan otomobilin sürücüsünün olay yerinde feci şekilde ezilerek yaşamını yitirdiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yeri incelemesinin ardından cenaze Gölbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
