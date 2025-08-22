Adıyaman'da İtalyan Turistlerin Bulunduğu Otomobil Uçuruma Yuvarlandı

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde içerisinde 4 İtalya vatandaşının bulunduğu otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, Sincik-Malatya karayolu Sakız Köyü mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, içerisinde 4 İtalyan vatandaşın bulunduğu otomobil, kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Meydana gelen kazada araç içerisindeki 4 İtalyan vatandaşı yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından önce Sincik Devlet Hastanesi'ne ardından ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN