Adıyaman'da iş yeri hırsızlığı yapan 4 şahıs tutuklandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bulunan bir iş yerinde hırsızlık yapan 4 şahıs mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı ilçesi Mimar Sinan Mahallesinde meydana gelen iş yeri hırsızlığıyla ilgili olarak polis ekiplerince çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştiren A.B., O.B., H.B.B., ve İ.Ç.Y., isimli 4 şahıs çalınan malzemelerle birlikte yakalandı. Şahıslar emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildikleri Gölbaşı Adliyesi'nde çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN