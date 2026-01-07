Haberler

Yol yapım çalışmasında iş makinesi devrildi

Adıyaman'da yol yapım sırası esnasında kontrolden çıkan bir iş makinesi devrildi. Kaza sonucu iş makinesi operatörü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Kömür Beldesi yakınlarında yol yapımı esnasında bir iş makinesi kontrolden çıkarak devrildi. Ters dönen iş makinesinin içerisindeki operatör kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Yaralanan operatör, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
