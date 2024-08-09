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Adıyaman'da İnşaat İskelesi Çöktü: 3 İşçi Yaralandı

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Adıyaman'da bir inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 3 işçi ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da, inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 3 işçi ağır yaralandı.

Olay, Adıyaman merkez İndere bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, devam eden kalıcı konutlarda iskele üzerinde çalışan Süleyman Özgül (57), Ahmet Kars (60) ve Cafer Özgül (27), iskelenin çökmesi sonucu aşağıya düştü. Yaralanan Süleyman Özgül, Ahmet Kars ve Cafer Özgül, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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