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Adıyaman'da İnşaat Alanında Kablo Çalan İki Şahıs Yakalandı

Adıyaman'da İnşaat Alanında Kablo Çalan İki Şahıs Yakalandı
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Adıyaman merkez Alitaşı Mahallesi'nde yapımı devam eden bir inşaat alanında kablo çalmaya çalışan iki şahıs, mahalle ve çarşı bekçileri tarafından yakalandı. İki şahıs gözaltına alındı ve polis merkezine götürüldü.

Adıyaman'da, yapımı devam eden inşaattan kablo çalmaya çalışan 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Alitaşı Mahallesi 1224 Sokak içerisinde yapımı devam eden bir inşaat içerisine giren 2 şahıs burada bulunan elektrik kablolarını çalmaya çalıştı. Bu esnada olay yerinden geçen mahalle ve çarşı bekçileri durumu fark ederek inşaat içerisindeki her iki şahsı yakaladı. Gözaltına alınan her iki şahıs olay yerine gelen polis ekiplerince ekip araçlarına bindirilerek polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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