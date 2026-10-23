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Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

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Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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Adıyaman-Gölbaşı Karayolu Urfa Yol Ayrımı Kavşağı'nda iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Adıyaman'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Gölbaşı Karayolu Urfa Yol Ayrımı Kavşağında sürücüleri belirlenemeyen 60 ER 937 plakalı otomobil ile bir başka otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada araçlarda bulunan Feyza K., Hüseyin K., ve Nihat A., yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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