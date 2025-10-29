Adıyaman'da İki Grup Arasında Kavga: 2 Yaralı
Adıyaman merkezinde iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi yaralanırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Örenli TOKİ konutlarında iki grup arasında tartışma çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada darp neticesi 2 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekibi tarafından şahıslara müdahale edildi. Yaralılar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN
