Huzurlu sokaklar uygulaması yapıldı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 'huzurlu sokaklar' uygulaması gerçekleştirildi.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütülen denetimlerde, il genelinde vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla geniş kapsamlı kontroller yapıldı. Uygulamalar kapsamında toplam bin 884 şahıs sorgulanırken, 249 araç ve motosiklet denetlendi.

Gerçekleştirilen kontrollerde, aranan 2 şahıs yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı. Ayrıca 3 kişi hakkında yoklama/bakaya işlemi yapılırken, trafik ve asayiş yönünden yapılan denetimlerde 18 araca cezai işlem uygulandı.

Toplam 254 personelin görev aldığı uygulamalarda, kent genelinde güvenlik tedbirlerinin kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların huzur ve güvenliği için denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti. - ADIYAMAN