Huzurlu sokaklar uygulaması yapıldı

Huzurlu sokaklar uygulaması yapıldı
Güncelleme:
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'huzurlu sokaklar' uygulamasında, 1884 şahıs sorgulanırken, 249 araç ve motosiklet denetlendi. Uygulamalar sonucunda 2 aranan şahıs yakalandı ve güvenlik tedbirlerinin devam edeceği belirtildi.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 'huzurlu sokaklar' uygulaması gerçekleştirildi.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütülen denetimlerde, il genelinde vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla geniş kapsamlı kontroller yapıldı. Uygulamalar kapsamında toplam bin 884 şahıs sorgulanırken, 249 araç ve motosiklet denetlendi.

Gerçekleştirilen kontrollerde, aranan 2 şahıs yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı. Ayrıca 3 kişi hakkında yoklama/bakaya işlemi yapılırken, trafik ve asayiş yönünden yapılan denetimlerde 18 araca cezai işlem uygulandı.

Toplam 254 personelin görev aldığı uygulamalarda, kent genelinde güvenlik tedbirlerinin kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların huzur ve güvenliği için denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
