Masaj salonuna fuhuş baskını! 7 kadın kurtarıldı, çok sayıda fantezi ürün ele geçirildi

Masaj salonuna fuhuş baskını! 7 kadın kurtarıldı, çok sayıda fantezi ürün ele geçirildi
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Masaj salonuna fuhuş baskını! 7 kadın kurtarıldı, çok sayıda fantezi ürün ele geçirildi
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Adıyaman'da polis ekiplerince masaj salonu adı altında fuhuş yapıldığı iddia edilen mekana operasyon düzenlendi. 7 kadın kurtarılırken 7 şüpheli ise gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda tüfek, tabanca, 100 bin lira v e çok sayıda fantezi ürünü ele geçirildi.

Adıyaman'da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince savcılık koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde Altınşehir Mahallesi'nde bir masaj salonu takibe alındı.

14 KİŞİ YAKALANDI

3 aylık fiziki ve teknik takip sonucunda masaj salonu ile tespit edilen birçok şahsın adresine eş zamanlı baskın yapıldı. Yapılan baskında 7'si mağdur kadın ile 7'si şüpheli şahıs olmak üzere toplam 14 kişi yakalandı.

ÇOK SAYIDA FANTEZİ ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ

Adreste yapılan aramalarda tüfek, tabanca, 100 bin lira ve çok sayıda fantezi ürün ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüpheli şahıs ile 7 mağdur kadın, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde alınan sağlık raporlarının ardından Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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