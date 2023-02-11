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Adıyaman'da enkaz altında kalan kadın kurtarıldı

3. Sayfa Haberleri

Adıyaman'da enkaz altında kalan kadın kurtarıldı Adıyaman'da devam eden arama kurtarma çalışmaları çerçevesinde deprem sonrası enkaz altında kalan Ayşe Kılıç, ekipler tarafından kurtarıldı.

Adıyaman'da enkaz altında kalan kadın kurtarıldı

ADIYAMAN - Adıyaman'da devam eden arama kurtarma çalışmaları çerçevesinde deprem sonrası enkaz altında kalan Ayşe Kılıç, ekipler tarafından kurtarıldı.

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin etkilediği Adıyaman'da arama kurtarma çalışmaları depremin 5'inci gününde de devam ediyor. Çalışmalar çerçevesinde enkaz altında kurtarılmayı beleyen Ayşe Kılıç, ekiplerin yoğun çabaları sonucu sağ olarak kurtarıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ayşe kılıç Adıyaman 3. Sayfa Haberler

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