Adıyaman'da enkaz altında kalan kadın kurtarıldı
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Adıyaman'da enkaz altında kalan kadın kurtarıldı Adıyaman'da devam eden arama kurtarma çalışmaları çerçevesinde deprem sonrası enkaz altında kalan Ayşe Kılıç, ekipler tarafından kurtarıldı.
Adıyaman'da enkaz altında kalan kadın kurtarıldı
ADIYAMAN - Adıyaman'da devam eden arama kurtarma çalışmaları çerçevesinde deprem sonrası enkaz altında kalan Ayşe Kılıç, ekipler tarafından kurtarıldı.
Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin etkilediği Adıyaman'da arama kurtarma çalışmaları depremin 5'inci gününde de devam ediyor. Çalışmalar çerçevesinde enkaz altında kurtarılmayı beleyen Ayşe Kılıç, ekiplerin yoğun çabaları sonucu sağ olarak kurtarıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa