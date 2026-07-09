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Adıyaman'da yüksekten düşen engelli genç yaralandı

Adıyaman'da yüksekten düşen engelli genç yaralandı
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Adıyaman'da 2 katlı binanın damında dengesini kaybeden engelli genç yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da binanın damından düşen engelli genç yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yunus Emre Mahallesi 2933 sokakta A.T. (25) isimli engelli genç, 2 katlı binanın damında bulunduğu sırada dengesini kaybederek düştü. Yüksekten düşen A.T. yaralandı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan A.T., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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