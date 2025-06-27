Adıyaman'da Elektrik Panosu Yangına Neden Oldu

Adıyaman'da Elektrik Panosu Yangına Neden Oldu
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir elektrik panosundaki arıza nedeniyle yangın çıktı. Evin bahçesindeki panoda başlayan yangın, çamaşır makinesi kablosuyla alevlendi ve tüm evi sardı. Komşuların yardımıyla yangın söndürüldü, itfaiye soğutma çalışmaları yaptı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde elektrik panosunda meydana gelen arıza yangına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Belören Beldesi'nde İhsan Uçar'a ait konutta bahçede bulunan elektrik panosunda meydana gelen arıza yangına neden oldu. Çamaşır makinesinin kablosuyla başlayan yangın tüm evi sardı. Yangını fark eden ev sahipleri komşularının yardımı ile yangını söndürdü. Olay yerine gelen Gölbaşı İtfaiye Müdürlüğü Ekipleri soğutma çalışmaları yaptı. Kısmi olarak yanan evde maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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